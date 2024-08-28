سكاي: صفقة تبادلية بين روما وميلان

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

هدف تامي أبراهام أمام ميلان

يقترب ميلان وروما من إبرام صفقة تبادلية قبل نهاية سوق الانتقالات.

ومن المنتظر أن ينتقل أليكسيس ساليميكيرس لروما وتامي أبراهام لميلان.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي أن روما سيحصل على 10 ملايين يورو بالإضافة للجناح البلجيكي مقابل رحيل مهاجمه الإنجليزي صوب ميلان.

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ويسعى ميلان لتعزيز هجومه بعدما ضم ألفارو موراتا قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

وأتم أن الثنائي يوافق على إتمام الانتقال لتصبح الصفقة قريبة من حدوثها.

وشارك أبراهام في الموسم المنقضي مع روما 12 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وكان أبراهام انتقل إلى روما في صيف 2021 قادما من تشيلسي مقابل 41 مليون يورو.

وتوج أبراهام ببطولة دوري المؤتمرات مع روما تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسم 2021-2022.

في المقابل انضم أليكسيس ساليميكيرس لصفوف ميلان من أندرلخت البلجيكي وتوج مع الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22.

وشارك مع ميلان الموسم الجاري في أول مباراة كظهير أيسر في مواجهة تورينو.

وخاض البلجيكي 141 مباراة بقميص ميلان سجل خلالها 10 أهداف وصنع 14.

وقضى الموسم الماضي معارا لبولونيا وساهم في فوز الفريق ببطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ميلان روما تامي أبراهام أليكسيس ساليميكيرس
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