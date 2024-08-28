داروين نونيز الخاسر الأكبر.. كونميبول يعلن عقوبات أحداث العنف في كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عقوبات أحد العنف التي حدثت عقب لقاء أوروجواي ضد كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2024:

وشهدت مواجهة كولومبيا ووأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا أعمال عنف عقب صافرة حكم اللقاء، إذ تشاجر لاعبو أوروجواي مع جماهير كولومبيا.

وجاءت عقوبات الأفعال التي قام بها لاعبو أوروجواي على النحو التالي:

داروين نونيز.. إيقاف 5 مباريات + غرامة 20 ألف دولار

رودريجو بينتانكور.. إيقاف 4 مباريات + غرامة 16 ألف دولار

ماثياس أوليفيرا ورونالد أراوجو وخوسيما جيمينيز: إيقاف 3 مباريات + غرامة 12 ألف دولار لكل منهم.

وكان إجناسيو ألونسو رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم قد برر اشتباك لاعبي منتخب أوروجواي مع جماهير كولومبيا عقب نهاية مباراة الفريقين في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وقتها قال ألونسو في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "كان رد فعل اللاعبين غريزيا تجاه ما حدث، وهو الدفاع وحماية الأطفال الذين كانوا في هذا الجزء من المدرجات".

وأضاف "بالإضافة إلى النساء اللاتي تعرضن للاعتداء، والزوجات والآباء والأطفال والأخوة الذين كانوا هناك".

وكان منتخب كولومبيا قد تغلب على أوروجواي بهدف دون مقابل ليتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا ومواجهة الأرجنتين.

ماذا حدث؟

تشاجر لاعبو أوروجواي مع جماهير كولومبيا عقب صافرة حكم اللقاء.

وأوضح خوزيه ماريا خيمينيز لاعب منتخب أوروجواي سبب نشوب مشادة بين زملائه ومشجعي منتخب كولومبيا في المدرجات عقب نهاية اللقاء.

وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات، داروين نونيز وهو يشتبك مع الجماهير في المدرجات.

وقال خيمينيز عبر قناة TUDN الأمريكية: "حاول عدد من المشجعين الكولومبيين الاقتراب من عائلاتنا".

وأوضح "هذه كارثة كان علينا الذهاب للمدرجات لإخراج عائلتنا والأطفال، لم يتواجد ضابط واحد وجاءوا بعد نصف ساعة".

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