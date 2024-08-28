العين يمدد تعاقد سفيان رحيمي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

تمديد تعاقد سفيان رحيمي مع العين

أعلن نادي العين تمديد تعاقد لاعبه سفيان رحيمي لمدة 4 سنوات مقبلين.

سفيان رحيمي

النادي : العين

العين

العقد الجديد لرحيمي سيتد حتى عام 2028.

وكان العقد القديم لرحيمي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

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وقطع العين الطريق على إمكانية رحيل رحيمي عن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

رحيمي تألق بشدة مع العين الإماراتي وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد الإطاحة بالهلال والنصر من المسابقة.

كما قاد رحيمي منتخب المغربي الأولمبي لتحقيق إنجاز تاريخي بالحوصل على الميدالية البرونزية في اولمبياد باريس 2024.

وأصبح رحيمي هداف البطولة بثمانية أهداف وأول لاعب في تاريخها يسجل هدفا على الأقل في كل مباراة منذ البداية وحتى آخر مباراة.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

سفيان رحيمي العين
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