سامكريت القابضة تحتفل بتتويج أحمد الجندي بذهبية أولمبياد باريس

احتفلت شركة سامكريت القابضة الرائدة في مجالات الهندسة والمقاولات والبنية التحتية والتطوير والاستثمار الصناعي، بتتويج البطل أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024 وتحقيق رقم عالمي جديد ليصبح بذلك الأول في التصنيف العالمي في هذه الرياضة، يأتي ذلك في إطار استراتيجية المجموعة التي تستهدف دعم وتمكين الرياضيين المصريين في ظل سعيهم لتحقيق التميز الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات.

أقيمت الاحتفالية بتكريم البطل أحمد الجندي في مقر الشركة بحضور كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، وبعض من كبار مسئولي الشركة وأحمد الجندي وبعض من أفراد أسرته بالإضافة إلى شركة روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور هيثم الملاح

وعبر الحضور عن اعتزازهم بالإنجاز الذي حققه البطل أحمد الجندي وحرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادلوا الحديث معه حول رحلته بداية من الاستعداد للمنافسات وحتى حصوله على الميدالية الذهبية في الأولمبياد مع تحقيق رقم عالمي جديد. وقام كريم سامي سعد بتسليم جائزة نقدية وهدية تذكارية للجندي تقديراً لدوره في رفع علم مصر خلال المنافسات الدولية.

وتُجسد رعاية الشركة للبطل أحمد الجندي نهج سامكريت الفعال والمبتكر في رعاية المتميزين في المجالات الرياضية وغيرها، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، ويتماشى ذلك مع القيم التي تتبناها الشركة: التميز والمثابرة والعزم من أجل تحقيق الأهداف، والتغلب على التحديات المؤقتة، حيث أثبت أحمد الجندي أنه عاد أقوى بدنياً وعزيمةً بعد الإصابة.

وعبر المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بفوز أحمد الجندي بالميدالية الذهبية قائلا: "نعتز في سامكريت القابضة بكوننا جزء من رحلة البطل أحمد الجندي ونحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024".

وأضاف: "هذه الاحتفالية ليست مجرد تكريم لإنجاز رياضي عظيم، بل تجسيد لالتزامنا العميق بدعم وتمكين المواهب المصرية".

وأوضح: "فوز الجندي هو مصدر فخر واعتزاز لنا، ويعكس روح الالتزام والتميز التي نطمح لتعزيزها في جميع مجالات عملنا".

وأكد: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الشابة من الرياضيين وغيرهم انما هو استثمار في مستقبل مصر

وأعرب الجندي عن سعادته بالتكريم وتنظيم هذا الحفل قائلا: "ممتن للغاية للشركة على دعمها طوال مسيرتي الرياضية. الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 لم يكن ليتحقق بدون هذا الدعم والإيمان الكبير بقدراتي".

وأضاف: "كانت رحلة مليئة بالتحديات، لكن الدعم الذي تلقيته من سامكريت كان دافعًا قويًا لتحقيق النجاح. وأشعر بالفخر لتمثيل مصر ورفع علمها، وأتطلع إلى الاستمرار بجد ومثابرة لتحقيق المزيد من الإنجازات. وأشكر سامكريت على كونها جزءاً من رحلتي."

وعلقت المهندسة مريم سعد الرئيس التنفيذي لشركة سامكريت للتطوير الهندسي والتي تمثل القيادات الشابة في مجموعة سامكريت قائلة: "أشعر بالفخر بالإنجاز الذي حققه أحمد الجندي، الذي أصبح مثال يحتذى به بين الشباب المصريين لروح المثابرة والاصرار على تحقيق، وسعيدة بمشاركة المجموعة في رعاية البطل الرياضي".

شركة سامكريت القابضة تأسست عام 1963، وهي شركة متكاملة تعمل في مجالات الهندسة والمقاولات والتطوير والاستثمار الصناعي، وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء، وانتاج مواد البناء، والاستثمار والتطوير الصناعي، والبنية التحتية والتدريب والتعليم الفني والمهني، في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. وتعد الشركة أحد مؤسسي الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NREC)، وكذلك تصنيع صوامع الحبوب (شركة فيروم مصر)، وهما من أهم مشروعات المجموعة في مجال توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المحلية.