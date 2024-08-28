ياسين عدلي إلى فيورنتينا
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 16:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي الحصول على خدمات الفرنسي ياسين عدلي قادما من ميلان.
ياسين عدلي
النادي : ميلان
وسيلعب عدلي الموسم الجاري بقميص الفيولا على سبيل الإعارة.
وسيرتدي الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية القميص رقم 29.
عدلي المولود عام 2000 بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان وظهر معه لأول مرة في 2018.
وانضم لبوردو وخاض بقميص الفريق 104 مباراة.
وخلال موسمين مع ميلان لم يحظ بفرصة المشاركة في الأول، ثم أصبح من عناصر الفريق الأساسية الموسم الماضي.
وخاض بقميص الروسونيري 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.
Yacine è Viola. ⚜️#Fiorentina #Adli pic.twitter.com/Bcj8rinlV9— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 28, 2024
وبدأ فيورنتينا موسمه بتعادلين في أول جولتين من الدوري الإيطالي.
ويستعد الفيولا للقاء مونزا في الجولة الثالثة من المسابقة.
أصبح ثامن صفقات الفريق البنفسجي بعد الكرواتي مارين بونجرايتش والإيطالي مويس كين والمغربي أمير ريتشاردسون والأيسلندي ألبرت جودمنسون والإيطالي أندريا كولباني والأرجنتيني نيكولاس فالنتيني والإسباني دافيد دي خيا.