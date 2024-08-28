مؤتمر أنشيلوتي: تأقلم مبابي يسير بشكل جيد.. ولا يمكنني تقييم نظام دوري الأبطال حاليا

شدد كارلو أنشيلوتي على ثقته في تسجيل كيليان مبابي للأهداف خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس غدا الخميس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتوقع أن تكون مواجهة لاس بالماس، الدوري الإسباني حاليا مبارياته تتسم بالتنافسية والحدة، وأتوقع أن تكون المباراة مفتوحة لأن لاس بالماس يحب لعب كرة القدم والاحتفاظ بالكرة".

وواصل "اعتزال كروس؟ لكل موسم تحدياته، الفرق تتغير، في الموسم الماضي أيضا احتجنا لبعض الوقت وفزنا في مباريات بالأوقات القاتلة وفي هذا الموسم أيضا نحن بحاجة لبعض الوقت للتأقلم وإخراج أفضل نسخة".

وتابع "في 2014 قلت إننا نبدأ المباريات 1-0 بسبب تواجد رونالدو، هذا الموسم الأمر نفسه وليس بسبب بمابي فقط، ولكن أيضا بسبب رودريجو وفينيسيوس، لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين في الأمام وسجلنا 6 أهداف في 3 مباريات، وريال مدريد لن يعاني من أي مشكلة هجومية".

وعن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا قال: "ليس لدي رأي حول الأمر حاليا لأننا لم نلعب بطولة بذلك النظام من قبل، نتحلى بالصبر وسنقيم النظام خلال الموسم وأحيانا بعض الأشياء الجديدة تكون جيدة، الشيء الوحيد الصعب هو سبب زيادة عدد المباريات لأن ذلك يعقد الجدول".

وأضاف "تشواميني لاعب مهم بالنسبة لنا ويتمتع بخصائص مهمة، بكل تأكيد لا أطلب منه أن يكون توني كروس مثلما لا أطلب من كروس أن يكون تشواميني والفريق يجب أن يعتاد على كل واحد".

وشدد "مبابي يتطور وأراه يتحسن كل يوم ويعمل برغبة وتفاؤل وتأقلمه يسير بشكل جيد".

واستمر "هدف مبابي الأخير كان يوم 14 أغسطس أي من أسبوعين فقط لذلك لا يوجد شيء للقلق حوله، هو يريد التسجيل هذا واضح مثله مثل فينيسيوس جونيور الذي لم يسجل في 3 مباريات ولا أراه يشعر بالتوتر أيضا".

وعن إصابة مارك برنال لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي قال: "هذا ما يحدث عندما تكون الأجندة مزدحمة جدا، ولا يوجد وقت للتحضير لهذا النوع من التنافس، يجب عليك أن تختار العمل أو الحصول على إجازة وعندما تنتهي الإجازة يكون أمامك 10 أو 11 شهرا من العمل".

وتحدث أنشيلوتي عن تسجيل داني أولمو كلاعب مع برشلونة بدلا من كريستنسن قائلا: "هذا سؤال لرابطة الدوري الإسباني، نحترم جميع الأندية ومن يتخذ القرارات".

وأضاف "طلبت من فالفيدري تسجيل 30 هدفا، لا أنا أمزح هو يصبح من أهم اللاعبين كل يوم، ولم يعد فقط لاعب مهم ولكنه من القادة في غرفة خلع الملابس ويلديه عقلية مثل عقلية ناتشو وكروس وكاسيميرو".

وأتم "رامون جاكوبو لديه جودة أكثر من كافية ليلعب ويمكنه أن يكون بديلا لروديجر أو ميليتاو، ألابا سيبدأ في الركض اليوم وكل شيء يسير بشكل جيد ولكن يجب أن نكون صبورين باتجاهه".

وحصل ريال مدريد على 4 نقاط من أول مباراتين في الدوري الإسباني بعد الفوز على بلد الوليد والتعادل مع ريال مايوركا.