خبر في الجول - بنتايك أجرى الكشف الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله لـ الزمالك

أجرى المغربي محمود بنتايك الكشف الطبي لإتمام انتقاله لصفوف الزمالك.

محمود بنتايك النادي : سانت إيتيان الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الظهير المغربي أجرى الكشف الطبي في إحدى مستشفيات القاهرة.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود الانتقال لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة من سانت إيتيان الفرنسي.

ووصل اللاعب إلى القاهرة رفقة وكيله أحمد عرفة لإتمام التعاقد.

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ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح.

ولم يلعب بنتايك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، وخسر سانت إيتيان أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.