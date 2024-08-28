كييزا يطير إلى إنجلترا للانضمام إلى ليفربول.. ويتحدث عن مغادرة يوفنتوس

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - إيطاليا

يطير فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس إلى إنجلترا من أجل الانضمام إلى ليفربول يوم الأربعاء، حسب تقارير عديدة.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول توصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل ضم كييزا مقابل 10 ملايين جنيه استرليني + 2.5 مليون كمكافآت.

وأضاف التقرير أن الدولي الإيطالي سيوقع على عقد يربطه بليفربول لمدة 4 مواسم.

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فيما نشرت شبكة سبورت إيطاليا لقطات لكييزا وهو يستعد للسفر إلى ميرسيسايد.

وقال كييزا: "أنا مستعد لبدء هذه المغامرة الجديدة. أردت أن أقول وداعا لجماهير يوفنتوس".

وأضاف "شكرًا لكم على دعمكم طوال هذه السنوات، ستظل جماهير يوفنتوس في قلبي".

وتابع "من المحزن ترك يوفنتوس بهذه الطريقة؟ نعم إنه أمر محزن ولكنني سعيد حقا بهذه المغامرة الجديدة. أنا متحمس لهذه الخطوة وعائلتي كذلك، لا نستطيع الانتظار".

وكانت تقارير صحفية ذكرت اهتمام برشلونة بالتعاقد مع كييزا.

وكان تياجو موتا مدرب يوفنتوس قد أعلن خروج كييزا من خططته مع الفريق في الموسم الحالي لرغبة النادي في رحيله.

ويتبقى لكييزا موسم واحد فقط في عقده مع يوفنتوس ومن حقه التفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادما من فيورنتينا.

وشارك صاحب الـ 26 عاما بقميص يوفنتوس في 131 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 23.

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