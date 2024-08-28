خبر في الجول - خيتافي يقدم عرضا لاستعارة إبراهيم عادل.. وخلاف مع بيراميدز على التفاصيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 15:09

كتب : حامد وجدي عمرو نبيل

إبراهيم عادل - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

قدم نادي خيتافي الإسباني عرضا لـ بيراميدز لضم إبراهيم عادل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الجارية.

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وعلم FilGoal.com أن هناك خلاف في المفاوضات بين الفريقين على قيمة البيع النهائي، خيتافي يرغب في ضم إبراهيم عادل نهائيا بعد الإعارة مقابل 2.5 ملايين دولار، بينما يريد بيراميدز بيع لاعبه مقابل 5 ملايين دولار.

ويرغب خيتافي في وضع نسبة إعادة بيع مستقبلي كبيرة لصالح بيراميدز تتراوح بين 20-30%، لتعويض قيمة الإعارة المنخفضة.

بينما يرغب بيراميدز في الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع مستقبلي للاعب.

وسبق أن كشفت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية، أنه يتعين على رينجرز دفع 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع إبراهيم عادل.

وأوضح التقرير ذاته ان ليستر سيتي وإبسويتش مهتمان أيضا بضم اللاعب بعد تألقه اللافت في أولمبياد باريس 2024.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي لكنه لا يستبعد الانضمام إلى رينجرز.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن مسؤولي رينجرز يصروا على أنهم لم يتقدموا بعروض رسمية، لكن ممثلي النادي يستعدوا للتفاوض مع قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم إبراهيم عادل مستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وسجل إبراهيم عادل 3 أهداف مع المنتخب الأولمبي في باريس، بواقع هدفين في إسبانيا وهدف في باراجواي.

وانضم إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عاما لصفوف بيراميدز ووقتها كان اسمه "الأسيوطي" في عام 2018 قادما من المريخ البورسعيدي.

واستهل خيتافي مشواره في الدوري الإسباني بتعادلين ويحتل المركز الـ 12 برصيد نقطتين.

إبراهيم عادل بيراميدز خيتافي الدوري الإسباني
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