برشلونة يعلن إصابة برنال بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه مارك برنال بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

مارك بيرنال النادي : برشلونة برشلونة

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو.

وفاز برشلونة على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

وشارك برنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وأشار برشلونة إلى أن برنال سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

صاحب الـ 17 عاما يلعب بمركز الوسط المدافع وشارك بشكل أساسي في جميع مباريات برشلونة منذ بداية الدوري.

وصعد برنال للفريق الأول لبرشلونة في الموسم الحالي تحت قيادة هانزي فليك والذي أكد بعد المباراة أن الإصابة لا تبدو جيدة قبل أن تشير الصحف إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن المتبقي من الموسم الحالي على أن يعود في بداية الموسم المقبل.

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