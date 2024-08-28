خبر في الجول - 3 وديات منتظرة في معسكر الزمالك بالإسكندرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

يخوض الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية والذي يقام استعدادا للمشاركات في الموسم الجديد 2024-25.

ويستعد الزمالك في سبتمبر المقبل للمشاركة في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية، ثم سيواجه الأهلي السوبر القاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيواجه الأنصار والشعلة السعوديان خلال معسكره.

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ومن المقرر أن يخوض الأبيض مباراة ودية ثالثة لم تتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

كما لم تتحدد مواعيد المباريات بشكل نهائي أيضا ومن المحتمل أن تتغير.

وتستأنف التدريبات يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادا للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعدادا للموسم المقبل.

وقاد أحمد مجدي وأندريه بيكي الزمالك في مباراة الكأس بعد حصول البرتغالي على راحة للسفر إلى بلاده ضد طلائع الجيش.

وسيخوض الزمالك أولى مباريات للموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل مع الشرطة الكيني في الدور الثاني التمهيدي من الكونفدرالية.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الزمالك في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

وسيخوض الزمالك السوبر القاري يوم 27 سبتمبر ضد الأهلي في لقاء سيقام بالمملكة العربية السعودية.

الزمالك الدوري المصري
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