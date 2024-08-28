محسن صالح: كولر ضم موديست.. والأهلي يبحث عن ضم مهاجم آخر

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي أن مارسيل كولر تولى ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي الموسم الماضي لضم أنتوني موديست، وكيف تم التعامل مع محمود "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة".

ورحل صالح عن منصبه بنهاية الموسم بعدما تولى مهمة رئاسة اللجنة لمدة 5 سنوات وحل مختار مختار بدلا منه.

وقال محسن صالح عبر أون تايم سبورتس: "مارسيل كولر طلب تولى ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي عن طريق وكيله وضم في النهاية أنتوني موديست".

وأضاف "اعتمدنا على تاريخ اللاعب، لكن مع ابتعاده عن المشاركات لفترة طويلة قبل انضمامه آثر على أداءه، وفضلنا عدم تجديد تعاقده وكولر التزم بالقرار".

وعن ملف التعاقد مع حارس مرمى أجاب: "بعد إصابة محمد الشناوي خلال أمم إفريقيا تفاوضنا بشكل سريع لضم بديل وكان علي لطفي أو محمد أبو جبل الأقرب".

وواصل "فضلنا في النهاية الاعتماد على حراسنا الشباب والمغامرة، وقررنا أن يحصل مصطفى شوبير على الفرصة وأثبت أنه يمكن الاعتماد عليه".

وأكمل "في الأهلي يحصل المدير الفني على صلاحياته كاملة ومن خلال ذلك تستطيع محاسباته على قرارته".

وأوضح "كهربا بدأ بشكل جيد وأًصيب وعندما عاد لم يكن لائقا بالشكل الكافي، وكولر أعطى موديست الفرصة بشكل أكبر واستطعنا ضم وسام أبو علي عن طريق لجنة الكشافين وحل المشكلة، ولا نزال نبحث عن مهاجم آخر وفي وجود كهربا".

وتابع "أفشة بالتأكيد خروجه من الحسابات جاء لأسباب مختلفة، واعتمد كولر على إمام عاشور، وهذا لا يعني الاستغناء عن أفشة بسبب هبوط مستواه أو تعرضه للإصابة أو اللعب بخطة مختلفة، عقدنا جلسات مع المدرب لشرح وجهة نظرنا واقتنع وعاد اللاعب للمشاركة".

وأتم "قرار تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال مدير الكرة يأتي لفترة معينة حتى إيجاد البديل المناسب، والقرار لاقى ترحيبا من كولر لأنه يثق به، وكذلك اللاعبين وسيكون هذا المنصب عبئا كبيرا عليه".