الكشف عن كرة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تصميم جديد للكرة التي سيُلعب بها مباريات موسم 2024-2025 من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يويفا عن الشكل الجديد للكرة الخاصة بالموسم الرياضي المقبل 2024-2025 من تصميم شركة أديداس.

ويغلب علي الكرة الجديدة اللونين الأبيض والأسود.

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يذكر أنه في الموسم الجديد سنشهد غياب النظام التقليدي المتعارف عليه والذي كان يقام من 8 مجموعات تضم كل منهم 4 فرق ويصعد أول 2 لدور الـ16.

في النظام الجديد سنشهد إقامة البطولة من مجموعة واحدة تضم 36 فريقا، وكل منهم سيواجه في ملعبه 4 فرق و4 آخرين خارجه.

ويصعد أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ16، ومن التاسع للـ24 سيخوضون ملحق لإكمال المتأهلين للدور التالي.

أما من المركز 25 لـ36 فسيودعون البطولة ولن ينتقلوا للدوري الأوروبي كما هو الحال سابقا.

دوري أبطال أوروبا
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