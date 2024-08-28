الكشف عن كرة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تصميم جديد للكرة التي سيُلعب بها مباريات موسم 2024-2025 من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يويفا عن الشكل الجديد للكرة الخاصة بالموسم الرياضي المقبل 2024-2025 من تصميم شركة أديداس.

ويغلب علي الكرة الجديدة اللونين الأبيض والأسود.

from the stars. introducing your new UCL & UWCL Official Pro Match Balls. made for nights under the lights. #StarsofEurope pic.twitter.com/FCgPh3UX2h — adidas Football (@adidasfootball) August 28, 2024

يذكر أنه في الموسم الجديد سنشهد غياب النظام التقليدي المتعارف عليه والذي كان يقام من 8 مجموعات تضم كل منهم 4 فرق ويصعد أول 2 لدور الـ16.

في النظام الجديد سنشهد إقامة البطولة من مجموعة واحدة تضم 36 فريقا، وكل منهم سيواجه في ملعبه 4 فرق و4 آخرين خارجه.

ويصعد أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ16، ومن التاسع للـ24 سيخوضون ملحق لإكمال المتأهلين للدور التالي.

أما من المركز 25 لـ36 فسيودعون البطولة ولن ينتقلوا للدوري الأوروبي كما هو الحال سابقا.