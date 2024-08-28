مدافع برشلونة ينضم إلى سيلتك
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 13:39
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة يوم الأربعاء إعارة مدافعه أليكس فالي إلى سيلتك الاسكتلندي.
أليكس فالي جونيز
النادي : برشلونة
سيلعب المدافع الشاب في سيلتك لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وأفاد نادي سيلتك في بيان: "يسعدنا أن نؤكد التعاقد مع الظهير الإسباني أليكس فالي على سبيل الإعارة لمدة موسم من برشلونة".
فيما ذكر برشلونة في بيان: "توصل النادي إلى اتفاق بشأن تمديد عقد اللاعب أليكس فالي حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين".
وأضاف البيان "كما توصل نادي برشلونة وسيلتك إلى اتفاق بشأن إعارة المدافع الكتالوني إلى الفريق الاسكتلندي حتى صيف 2025".
ولم يتضمن العقد خيار شراء عقده بعد انتهاء مدة الإعارة.
البالغ من العمر 20 عاما يلعب في مركز الظهير الأيسر، وأعير من قبل إلى ليفانتي.
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