استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.. جدول مواعيد منتخب مصر خلال توقف سبتمبر

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن منتخب مصر جدول مواعيده خلال التوقف الدولي بشهر سبتمبر استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويبدأ منتخب مصر استعداداته للمشاركة في التصفيات القارية بمجموعة تضم أيضا موريتانيا.

ويبدأ معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم الأربعاء 28 أغسطس.

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ومن المنتظر إقامة التدريبات على استاد السلام بسبب أعمال الصيانة الجارية في استاد القاهرة.

وسبق أن صرّح إبراهيم حسن مدير المنتخب: "الفريق سيتدرب في استاد السلام حتى يوم 1 سبتمبر بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة خلال الوقت الحالي، على أن يستكمل تدريباته يوم 2 سبتمبر في استاد القاهرة حتى موعد مباراة كاب فيردي".

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وستقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة يوم 6 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا حسام حسن
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