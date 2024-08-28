نجم تونس ينتقل إلى بيرنلي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

حنبعل المجبري

أعلن نادي بيرنلي يوم الأربعاء ضم التونسي حنبعل المجبري قادما من مانشستر يونايتد.

ووقع المجبري على عقد يربطه ببيرنلي لمدة 4 مواسم.

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وأفاد مانشستر يونايتد عبر موقعه: "أكمل اللاعب التونسي حنبعل المجبري انتقاله من مانشستر يونايتد إلى فريق بيرنلي الذي ينافس في دوري القسم الثاني".

ويأتي رحيل حنبعل عن مانشستر يونايتد بعد خمسة أعوام قضاها داخل جدران النادي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد انضم لأكاديمية يونايتد في عام 2019 قادمًا من موناكو، ومضى ليخوض 13 مباراة مع الفريق الأول.

وفي مبارياته مع الفريق الأول، سجل التونسي الشاب هدفًا وحيدًا جاء في خسارتنا بهدف لثلاثة أمام برايتون في أولد ترافورد العام الماضي.

وبعد مشاركته مع يونايتد في فترة الإعداد للموسم الحالي، سينضم لاعب منتخب تونس لفريق بيرنلي.

وكان الاتفاق بين الناديين في البداية على الإعارة مع حق الشراء، قبل أن تتغير الأمور إلى الانتقال الدائم.

وجاء هذا التغيير بناء على طلب مانشستر يونايتد لتلقي الأموال بصورة أبكر.

وكذلك يتضمن الاتفاق نسبة من إعادة البيع.

مجبري الذي انضم لشباب الشياطين الحمر في 2019، خرج معارا مرتين من صفوف الفريق.

الأولى جاءت في صيف 2022، حيث انتقل إلى بيرمنجام سيتي لمدة موسم.

أما المرة الثانية فكانت في يناير 2024، حين قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع إشبيلية.

وهبط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود إلى القسم الثاني مرة أخرى.

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