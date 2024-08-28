سعود عبد الحميد يكشف دور مانشيني في انتقاله لروما.. والعرض الذي لا يمكن رفضه

أوضح سعود عبد الحميد مدافع روما الجديد دور روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي في انتقاله إلى ذئاب العاصمة الإيطالية.

وأعلن نادي روما الإيطالي يوم الثلاثاء ضم الدولي السعودي سعود عبد الحميد قادما من نادي الهلال.

وقال سعود في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "سعيد للغاية بوجودي في نادي روما. أشكر النادي ومسؤوليه على ثقتهم بي، وإن شاء الله أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي".

وأضاف "اخترت الانتقال إلى روما، لأنه نادٍ كبير وعريق. عندما قدّم لي العرض، شعرت أنه لا يمكنني رفضه".

وتابع "الانتقال إلى روما بمثابة نقلة لي كشخص، وأتمنى أن أستطيع تقديم كل ما أملكه وأرفع رأس كل سعودي".

كما كشف عن دور الإيطالي روبرتو مانشيني في انتقاله إلى روما، قائلا "مانشيني مدرب كبير، وهو من نصحني بالانتقال إلى نادي روما".

وواصل "داينييلي دي روسي مدرب روما كان لاعباً لا يعلى عليه. لقد تحدثت معه قليلاً، ونصحني ببعض الأشياء، وإن شاء الله سأكون على قدر ثقته".

وأكمل سعود "ملعب الأولمبيكو خيالي. رأيت بعض المقاطع للجمهور والأجواء، وأنا متحمس لهذه المرحلة".

وأتم "سأعتاد العيش في روما، لأن الانتقال من السعودية إلى روما وضع جديد بالنسبة لي، ولكني سأعتاد على ذلك".

وقدم روما لاعبه الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء.

ويرتدي سعود القميص رقم 12 مع الذئاب.

وأصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ووقع النجم السعودي على عقد يربطه بروما لمدة 4 مواسم.

وقع اللاعب على عقود انضمامه لروما بعدما خضع للكشف الطبي.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3 ملايين يورو.

يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو، لكن الهلال رفضه على الفور.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

مما أسهم في موافقة الهلال على رحيل سعود عبد الحميد.