سبورت: إصابة مارك بيرنال بقطع في الرباط الصليبي
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 11:51
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تعرض مارك بيرنال لاعب برشلونة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
مارك بيرنال
النادي : برشلونة
وتعرض اللاعب الشاب للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو.
وفاز برشلونة على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.
وشارك بيرنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.
صاحب الـ 17 عاما يلعب بمركز الوسط المدافع وشارك بشكل أساسي في جميع مباريات برشلونة منذ بداية الدوري.
وصعد بيرنال للفريق الأول لبرشلونة في الموسم الحالي تحت قيادة هانزي فليك والذي أكد بعد المباراة أن الإصابة لا تبدو جيدة قبل أن تشير الصحف إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وإذا تأكدت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي سيكون موسم بيرنال قد انتهى.
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