نجم المغرب يطير لإنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع ليستر

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - المغرب - كرواتيا

يطير المغربي بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي إلى إنجلترا صباح الأربعاء من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ليستر سيتي، حسب تقارير بلجيكية.

ويصر نادي ليستر سيتي الإنجليزي على ضم الخنوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسافر الخنوس مع عائلته وممثليه من أجل إجراء الفحوصات الطبية ثم إكمال صفقة انتقاله لمدة 4 سنوات إلى ليستر، وفقا لساشا تافوليري الصحفي البلجيكي المختص في أخبار الانتقالات.

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وأوضح تافوليري أن ليستر سيضم الدولي المغربي مقابل 23 مليون يورو + 3 ملايين يورو كإضافات + 15٪ من بيعه مستقبلا.

في الأيام الأخيرة، توترت الأجواء بين الخنوس وفريقه البلجيكي، بعد رفض عرض ليستر سيتي لضم اللاعب ومحاولة الوصول إلى حل.

وذكر تافوليري أن دي كوندي المدير الرياضي لنادي جينك رفض مقابلة ممثلي بلال الخنوس بعد رفض عرض من ليستر بقيمة 18 مليون يورو + 1 مليون يورو مكافآت.

وأضاف أن بلال الخنوس حضر إلى النادي صباح الاثنين وأخبر مدربه أنه لن يشارك في التدريبات طالما استمر جينك في عدم احترامه واحترام ممثليه.

وأوضح أن ليستر سيتي لن يستسلم ومن المتوقع أن يرسل عرضا ثالثا في الساعات القادمة، وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية تنتهي بعد أيام قليلة.

قبل أيام، ذكرت جريدة HNL البلجيكية أن نادي ليستر سيتي نجح في إقناع الدولي المغربي بالانضمام إليه لمدة 4 مواسم.

وكان بلال مرشحا للانضمام إلى لايبزيج الألماني لتعويض رحيل داني أولمو إلى برشلونة، لكن الصفقة لم تتم.

وتألق الخنوس مع منتخب المغرب الأولمبي بأولمبياد باريس.

وقاد البالغ من العمر 20 عاما فريقه للحصول على الميدالية البرونزية.

بلال الخنوس جينك ليستر سيتي
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