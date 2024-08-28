أزمة قوية تضرب ملعب نيس.. والنادي يحتج

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد نيس

دخل ملعب أليانز ريفييرا معقل نادي نيس في أزمة قوية، ظهرت ملامحها الأسبوع الماضي.

قبل أيام، أفادت جريدة ليكيب أن مباراة نيس وتولوز مهددة بالتأجيل بسبب سوء حالة ملعب أليانز ريفييرا معقل نيس، لكن المباراة أقيمت بشكل طبيعي الأحد الماضي.

يذكر أن شركة Nice Eco Stadium (NES)، هي المشغلة للملعب والمسؤولة عن صيانة الملعب.

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وكان من المتوقع أن يتم استبدال عشب الملعب، في ظل عدم إقامة أي مباريات على أرض الفريق حتى فترة التوقف الدولي. لكن الشركة أبلغت النادي بأن هذا لن يحدث.

وجاء بيان نادي نادي نيس على النحو التالي:

"تم إبلاغ نادي نيس بنية مشغل ملعب أليانز ريفييرا رفض تجديد أرضية الملعب في عناد غير مفهوم".

"لقد كانت مباراة مباراة نيس ضد تولوز مهددة بالتأجيل من قبل السلطات، حيث كان على الفريقين تحمل ظروف لعب لا تليق بالعالم الاحترافي، مع تعريض السلامة البدنية للاعبين للخطر، في حين ظهر الملعب بصورة بائسة للغاية".

"يشعر نادي نيس بالغضب لأن شركة NES واصلت تجاهل إشارات التحذير من مدينة نيس والنادي، ورفضت القيام باستبدال الأرضية التالفة، بدلا من محاولة إصلاح الملعب الحالي. وفي حين تلوح في الأفق سلسلة مكثفة من المباريات في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي".

"يدعو نادي نيس شركة NES المشغلة لملعب أليانز ريفييرا إلى إظهار حس المسؤولية وإعادة النظر في موقفها في أسرع وقت ممكن".

الملعب لم يعد كما كان حيث اختفى العشب في بعض الأماكن، بل وظهر الطين بسبب مشاكل في نظام الصرف، حسب التقارير.

ودافعت شركة Nice Eco Stadium (NES)، المشغلة للملعب والمسؤولة عن صيانة الملعب، عن نفسها ضد الحالة المزرية للملعب قبل أيام من مباراة نيس ضد تولوز، مشيرة في بيان صحفي إلى "هجوم من الفطريات التي تتلف وتجف وتحول الملاعب إلى اللون الأصفر".

وأضاف البيان "لقد شكلت الظروف المناخية التي واجهتها المنطقة هذا الصيف، مع درجات حرارة شديدة ورطوبة عالية لعدة أسابيع دون انقطاع، ظروفًا مواتية لانتشار هذا الهجوم".

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ومن المنتظر أن يعلن نيس ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال ساعات.

في انتظار عبد المنعم؟

سافر محمد عبد المنعم إلى فرنسا بالفعل تمهيدا للانضمام إلى صفوف نادي نيس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم خضع للكشف الطبي في نيس، وذلك تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

FilGoal.com كشف كذلك تفاصيل صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس، والتي تمت مقابل 4.3 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 5.3 مليون يورو.

محمد عبد المنعم اتفق مع نيس على توقيع عقد مدته 4 مواسم، فيما اتفق نيس مع الأهلي على إتمام الصفقة مقابل 4.3 مليون يورو.

سيدفع نيس مبلغ 2.4 مليون يورو الآن، على أن يدفع النادي مبلغ 1.9 مليون يورو بعد سنة من الآن.

يوجد كذلك حوافز في الصفقة بقيمة مليون يورو في حالة تحقق بعض البنود التي اتفق عليها الناديين، فيما سيحق للأهلي الحصول على 10% من قيمة بيع نيس للاعب مستقبلا.

ويعتبر عبد المنعم رابع صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

محمد عبد المنعم نيس
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