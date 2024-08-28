وصول أشرف داري للقاهرة تمهيدا للتوقيع مع الأهلي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 10:45

كتب : أحمد الخولي

أشرف داري - بريست

وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مطار اللاعب المغربي أشرف داري تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.

أشرف داري

النادي : ستاد بريست 29

الأهلي

ووصل لاعب بريست الفرنسي للقاهرة رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي.

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي مع الأهلي قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله للفريق.

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وكان موقع فوت ميركاتو الفرنسي قد أشار إلى أن المدافع المغربي قد حصل على الإذن للسفر إلى مصر من أجل التوقيع مع الأهلي.

وبذلك سيكون داري ثالث صفقات الأهلي بعد مواطنه يحيى عطية الله ويوسف أيمن

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ولعب أشرف داري 7 مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

ويمتد عقد داري مع بريست إلى صيف 2026.

أشرف داري الأهلي الدوري المصري ميركاتو
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