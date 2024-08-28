مواعيد مباريات الأربعاء 28 أغسطس - الدوري الإسباني.. وطارق حامد يواجه الهلال

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 10:24

كتب : FilGoal

طارق حامد

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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بلد الوليد × ليجانيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أتلتيك بلباو × فالنسسا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتكو مدريد × إسبانيول.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × ديبورتيفو ألافيس.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال أوروبا

كاراباج × دينامو زغرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

سلوفان براتيسلافا × ميتلاند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

سلافيا براج × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريد ستار × بودو جليمت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري السعودي

الاتفاق × الأخدود.. 6:45 مساء - تطبيق شاهد.

الهلال × ضمك.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الوحدة × العروبة.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

دوري المؤتمر الأوروبي

جينت × بارتيزان.. 7:00 مساء.

طرابزون سبور × باتريك أثليتيكس.

كأس الرابطة الإنجليزية

ويملبدون × إبسويتش تاون.. 9:30 مساء.

وست هام × بورنموث.. 9:45 مساء.

نوتينجهام فورست × نيوكاسل.. 10:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

طارق حامد الدوري الإسباني تصفيات دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء
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