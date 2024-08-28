مواعيد مباريات الأربعاء 28 أغسطس - الدوري الإسباني.. وطارق حامد يواجه الهلال
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 10:24
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
بلد الوليد × ليجانيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
أتلتيك بلباو × فالنسسا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتليتكو مدريد × إسبانيول.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسيداد × ديبورتيفو ألافيس.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
دوري أبطال أوروبا
كاراباج × دينامو زغرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
سلوفان براتيسلافا × ميتلاند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
سلافيا براج × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ريد ستار × بودو جليمت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري السعودي
الاتفاق × الأخدود.. 6:45 مساء - تطبيق شاهد.
الهلال × ضمك.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الوحدة × العروبة.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
دوري المؤتمر الأوروبي
جينت × بارتيزان.. 7:00 مساء.
طرابزون سبور × باتريك أثليتيكس.
كأس الرابطة الإنجليزية
ويملبدون × إبسويتش تاون.. 9:30 مساء.
وست هام × بورنموث.. 9:45 مساء.
نوتينجهام فورست × نيوكاسل.. 10:00 مساء.
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