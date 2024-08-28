يوريشيتش: فخور بلاعبي بيراميدز.. وأثق في قدراتهم على تسطير التاريخ

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

هدف صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

أعرب كورنسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز عن سعادته البالغة عقب الفوز على المصري.

وحسم فريق بيراميدز تأهله إلى كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه في آخر ست نسخ.

وتغلب بيراميدز على المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

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وقال كورنسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز عبر أون تايم سبورتس: "فخور بلاعبي بيراميدز وبما قدموه رغم النقص العددي خلال هذه المباراة الصعبة".

وأضاف "نحتاج من الآن العمل على الاستشفاء والاستعداد بكل قوة لمواجهة زد في النهائي".

وأتم "أبلغت لاعبي بيراميدز أنهم قادرين على تسطير التاريخ والفوز باللقب وأثق في قدراتهم".

وفي ركلات الترجيح أهدر كل من عمرو سعداوي وباهر المحمدي ركلتين للمصري بينما أهدر أحمد سامي ركلة لبيراميدز.

ويتأهل بيراميدز لمواجهة زد في المباراة النهائية لكأس مصر والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ليظهر بطل جديد للمسابقة.

وكان قد سبق لـ 12 فريقا التتويج بلقب كأس مصر ليصبح بيراميدز أو زد البطل الثالث عشر في تاريخ المسابقة.

كأس مصر زد بيراميدز المصري
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