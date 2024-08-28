إصابة كريستنسن عند قوم فوائد.. أولمو يقلب تأخر برشلونة لفوز على رايو فايكانو

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

داني أولمو - رايو فايكانو ضد برشلونة

واصل برشلونة سلسلة نتائجه الرائعة في بداية الدوري الإسباني وفاز على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالة.

سجل هدفي برشلونة في المباراة كل من بيدري وداني أولمي، بينما أحرز أوناي لوبيز هدف رايو فايكانو.

أولمو صاحب هدف الفوز شارك في مباراته الأولى مع برشلونة بعد يوم واحد من تسجيله مع الفريق ليتمكن من المشاركة.

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تسجيل أولمو جاء بدلا من زميله أندرياس كريستنسن المصاب والذي قدم برشلونة تقريرا يفيد بغيابه لمدة 4 أشهر ليتمكن الفريق من تسجيل أولمو بدلا منه.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف فايكانو عند النقطة 4 في المركز الثامن.

وحقق برشلونة الفوز على ملعب رايو فايكانو لأول مرة منذ 2018 في الدوري.

التشكيل

بدأ برشلونة بجيرارد مارتن كظهير أيسر في مشاركته الأولى مع الفريق.

أحداث المباراة

منع تير شتيجن فرصة تسجيل الهدف الأول لرايو فايكانو في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقتين تمكن فايكانو من تسجيل التقدم عن طريق أوناي لوبيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة لشتيجن.

وحاول برشلونة إدراك هدف التعادل في باقي دقائق الشوط الأول دون نجاح.

وشارك داني أولمو كبديل لفيران توريس مع بداية الشوط الثاني.

وأهدر ليفاندوفكسي فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 أمام المرمى الخالي.

وتمكن بيدري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة من رافينيا داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسدد مباشرة في الشباك.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 68 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ في بداية الهجمة على كوندي.

وفي الدقيقة 82 سجل أولمو الهدف الثاني لبرشلونة وأول أهدافه مع الفريق بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء ليثبت أن محاولة تسجيله مع الفريق كانت بفائدة كبيرة.

واحتسب الحكم 10 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع ولكن لم تفلح خلالها محاولات رايو فايكانو في إدراك التعادل.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد بلد الوليد يوم السبت المقبل 31 أغسطس، بينما يلتقي بلد الوليد مع إسبانيول بنفس اليوم.

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