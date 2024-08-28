إصابة كريستنسن عند قوم فوائد.. أولمو يقلب تأخر برشلونة لفوز على رايو فايكانو

واصل برشلونة سلسلة نتائجه الرائعة في بداية الدوري الإسباني وفاز على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالة.

سجل هدفي برشلونة في المباراة كل من بيدري وداني أولمي، بينما أحرز أوناي لوبيز هدف رايو فايكانو.

أولمو صاحب هدف الفوز شارك في مباراته الأولى مع برشلونة بعد يوم واحد من تسجيله مع الفريق ليتمكن من المشاركة.

تسجيل أولمو جاء بدلا من زميله أندرياس كريستنسن المصاب والذي قدم برشلونة تقريرا يفيد بغيابه لمدة 4 أشهر ليتمكن الفريق من تسجيل أولمو بدلا منه.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف فايكانو عند النقطة 4 في المركز الثامن.

وحقق برشلونة الفوز على ملعب رايو فايكانو لأول مرة منذ 2018 في الدوري.

التشكيل

بدأ برشلونة بجيرارد مارتن كظهير أيسر في مشاركته الأولى مع الفريق.

📋تشكيل برشلونة 🔵جيرارد ظهير أيسر ضد فايكانو.. أولمو على مقاعد البدلاء pic.twitter.com/gvmu6rUuRq — FilGoal (@FilGoal) August 27, 2024

أحداث المباراة

منع تير شتيجن فرصة تسجيل الهدف الأول لرايو فايكانو في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقتين تمكن فايكانو من تسجيل التقدم عن طريق أوناي لوبيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة لشتيجن.

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رايو فاييكانو يباغت برشلونة بهدف مبكر سجله أوناي لوبيز ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/EmV3JMYEr8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2024

وحاول برشلونة إدراك هدف التعادل في باقي دقائق الشوط الأول دون نجاح.

وشارك داني أولمو كبديل لفيران توريس مع بداية الشوط الثاني.

وأهدر ليفاندوفكسي فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 أمام المرمى الخالي.

وتمكن بيدري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة من رافينيا داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسدد مباشرة في الشباك.

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بيدري يعادل النتيجة لبرشلونة ويدوّن أول أهدافه في الموسم الحالي ⚽️🤩#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/BTDHTWAR5L — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2024

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 68 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ في بداية الهجمة على كوندي.

وفي الدقيقة 82 سجل أولمو الهدف الثاني لبرشلونة وأول أهدافه مع الفريق بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء ليثبت أن محاولة تسجيله مع الفريق كانت بفائدة كبيرة.

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🤩🥅 داني أولمو يتألق بهز الشباك في أول ظهور له مع برشلونة #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/0tdJnsf6HP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2024

واحتسب الحكم 10 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع ولكن لم تفلح خلالها محاولات رايو فايكانو في إدراك التعادل.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد بلد الوليد يوم السبت المقبل 31 أغسطس، بينما يلتقي بلد الوليد مع إسبانيول بنفس اليوم.