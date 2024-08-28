الـ 13 بين بيراميدز وزد.. بطل جديد بكأس مصر لأول مرة منذ 15 عاما
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 00:26
كتب : FilGoal
يشهد نهائي نسخة 2023 - 2024 لكأس مصر بطلا جديدا لأول مرة منذ 2008 - 2009.
وكانت نسخة 2008 - 2009 قد توج بها فريق حرس الحدود لأول مرة في تاريخه قبل أن يحصد النسخة التالية.
وسيتوج بيراميدز أو زد بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخ النادي.
ولأول مرة يغيب الأهلي أو الزمالك عن النهائي منذ نسخة 2008-2009 والتي شهدت مواجهة بين حرس الحدود وإنبي.
وسيكون بطل النسخة الحالية من كأس مصر هو البطل رقم 13 في تاريخ المسابقة.
ويأتي سجل المتوجين بلقب كأس مصر كالآتي:
1- الأهلي 39 مرة
2- الزمالك 28 مرة
3- الاتحاد السكندري 6 مرات
4- الترسانة 6 مرات
5- المقاولون العرب 3 مرات
6- الإسماعيلي (مرتان)
7- الأولمبي (مرتان)
8- إنبي (مرتان)
9- حرس الحدود (مرتان)
10- المصري (مرة واحدة)
11- الترام (مرة واحدة)
12- القناة (مرة واحدة)
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