محمد مكي مديرا فنيا للمقاولون العرب

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 00:09

كتب : رضا السنباطي

محمد مكي - المقاولون العرب

أتم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب التعاقد مع محمد مكي لقيادة الفريق في الموسم الموسم.

ويخوض المقاولون العرب منافسات دوري المحترفين بالموسم المقبل.

واتفق مجلس إدارة المقاولون العرب مع مكي على كافة التفاصيل ليبدأ عمله مع الفريق استعدادا للموسم المقبل.

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ومن المقرر أن يعقد لمدير الفني الجديد عدة جلسات في الساعات المقبلة لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد.

وسبق وأن قاد مكي نادي حرس الحدود للتأهل إلى الدوري الممتاز.

وانتقل مكي لتدريب بلدية المحلة في الجولات الأخيرة من الدوري لكنه لم ينجح في البقاء بالمسابقة.

محمد مكي المقاولون العرب
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