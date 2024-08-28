بطل جديد للكأس.. بيراميدز يقصي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لمواجهة زد في النهائي

حسم فريق بيراميدز تأهله إلى كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه في آخر ست نسخ.

وتغلب بيراميدز على المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي إذ افتتح بيراميدز التسجيل مبكرا عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة العاشرة بينما تعادل صلاح محسن في الدقيقة 83.

وفي ركلات الترجيح أهدر كل من عمرو سعداوي وباهر المحمدي ركلتين للمصري بينما أهدر أحمد سامي ركلة لبيراميدز.

ويتأهل بيراميدز لمواجهة زد في المباراة النهائية لكأس مصر والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ليظهر بطل جديد للمسابقة.

وكان قد سبق لـ 12 فريقا التتويج بلقب كأس مصر ليصبح بيراميدز أو زد البطل الثالث عشر في تاريخ المسابقة.

التشكيل

شهد تشكيل فريق بيراميدز غياب الثنائي إبراهيم عادل ورمضان صحبي خارج القائمة.

وبالرغم من ذلك بدأ بيراميدز بتشكيل قوي وقاد الثنائي فخري لاكاي وفيستون ماييلي.

أما المصري فبدأ بمحمد الشامي في الهجوم بينما جلس على مقاعد البدلاء كل من صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف وعبد الرحيم دغموم.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من بيراميدز على الكرة وكاد مصطفى فتحي أن يسجل مبكرا في الدقيقة الخامسة.

وسدد مصطفى فتحي من الجانب الأيمن لبيراميدز لكن مرت الكرة بجانب القائم الأيمن ولم يلحق بها فيستون ماييلي.

ونجح بيراميدز من تسجيل الأول مبكرا في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة أرضية رائعة من وليد الكرتي حولها فخري لاكاي داخل شباك محمود جاد.

مبكراً في الدقيقة 11 😮🔵 فخري لاكاي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى المصري بعد تمريرة من الكارتي #ONTime_Sports pic.twitter.com/o3jF82Y5aJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 27, 2024

وواصل المصري ضغطه بعد هدف بيراميدز بحثا عن التعادل.

وحرم أحمد الشناوي المصري من هدف التعادل بعد تسديدة رائعة من ميدو جابر تصدى لها بنجاح في الدقيقة 17.

وأهدر محمد الشامي في الدقيقة 32 فرصة هدف محقق بصورة غريبة قبل أن يحتسب حكم اللقاء الكرة تسللا.

وكاد الشامي في الدقيقة 42 أن يسجل هدف التعادل بضربة خلفية مزدوجة لكن تصدى لها الشناوي ثم تحولت إلى ركلة ركنية.

وأهدر ميدو جابر فرصة التعادل مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44 بتسديدة قوية ولكن بجوار القائم الأيسر للشناوي.

ودفع علي ماهر بالثنائي صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم بدلا من حسين فيصل وسمير فكري مع بداية الشوط الثاني.

وأهدر محمد الشامي فرصة هدف محقق جديدة في الدقيقة 52 ليستمر التقدم لبيراميدز.

وتحصل محمود مرعي مدافع بيراميدز على طرد مباشر في الدقيقة 58 بعد العودة لتقنية الفيديو، وذلك بعدما احتسب محمد عادل بطاقة صفراء فقط في البداية.

وكان محمود مرعي قد عرقل أمادو باه لاعب المصري في هجمة للفريق البورسعيدي.

وتألق أحمد الشناوي في الدقيقة 69 أمام تسديدة قوية من محمد الشامي ليحرم الفريق البورسعيدي من التعادل.

ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 برأسية رائعة داخل شباك الشناوي.

جووووووول⚽💥َ.. الحل عند صلاح محسن .. مهاجم المصري يتعادل لفريقه أمام بيراميدز من رأسية مميزة🟢 pic.twitter.com/T2NK4Aj5BL — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 27, 2024

وكاد بلاتي توريه أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 91 لكن مرت تسديدته أعلى العارضة.

وهدأ اللقاء في الشوطين الإضافيين مع حذر الفريقين من استقبال هدف قد يُنهي المباراة.

وسيطر المصري على الكرة في الشوط الإضافي الثاني بحثا عن هدف قاتل مستغلا النقص العددي لبيراميدز لكن صمدت دفاعات السماوي للنهاية.

وتم اللجوء لركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح حسم بيراميدز المباراة بنتيجة 4-3.

وسجل كريم حافظ ومروان حمدي ومحمد بوبو ووليد الكرتي على الترتيب بينما أهدر أحمد سامي الركلة الخامسة.

أما المصري فسجل له كل من ميدو جابر وحسن علي ومحمود حمادة.

وأهدر للفريق البورسعيدي كل من عمر سعداوي وباهر المحمدي الركلتين الثانية والخامسة على الترتيب.

النهائي الثالث

يلعب بيراميدز النهائي للمرة الثالثة خلال آخر ست نسخ.

ولم يسبق لبيراميدز التتويج بلقب كأس مصر من قبل رغم وصوله للنهائي مرتين سابقا.

وخسر بيراميدز نهائي نسخة 2018 - 2019 أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما النهائي الآخر كان أمام الأهلي في نسخة 2021 - 2022 وانتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.