رونالدو بعد فوز النصر الأول: إنها مجرد بداية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد الفيحاء

يثق كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في قدرة فريقه على استعادة توازنه خلال الموسم الجاري.

وقاد رونالدو نادي النصر للفوز على الفيحاء 4-1 في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه على إكس: "إنها فقط مجرد بداية..هيا بنا".

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وحقق النصر الفوز في مسابقة الدوري السعودي في الموسم الحالي بعد الفوز على الفيحاء.

وكان النصر قد سقط في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام الرائد بالجولة الأولى.

كما خسر بطولة السوبر السعودي بالخسارة من الهلال 4-1.

رونالدو وصل إلى الهدف رقم 899 في مسيرته ويفصله عن الهدف رقم 900 هدفا واحدا.

رونالدو سجل للجولة الثانية على التوالي بعدما هز شباك الرائد بالجولة الأولى.

النجم البرتغالي وصل إلى الهدف رقم 51 في مسابقة الدوري السعودي.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد الفيحاء عند صفر من النقاط.

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