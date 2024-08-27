مدرب زد: الإسماعيلي يملك فريقا جيدا.. ولا يهمنا اسم المنافس في نهائي الكأس

أثنى مجدي عبد العاطي مدرب زد على منافسه الإسماعيلي بعد المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس مصر.

وكتب ناد زد التاريخ بتأهله لنهائي كأس مصر للمرة الأولى بالفوز على الإسماعيلي اليوم الثلاثاء.

وقال عبد العاطي عبر أون تايم سبورتس: "الإسماعيلي يملك فريقا جيدا تحت إيهاب جلال. المباراة لم تكن سهلة لكننا قدمنا مستوى رائع".

وأضاف "نجحنا في تحقيق هدفنا رغم ضغط المباريات والإرهاق الذي نعاني منه".

وتابع "مواجهة بيراميدز أم المصري؟ لا نفكر بهذه الطريقة ولا يهمنا اسم المنافس، سنستعد بشكل جيد وسنقدم أقصى ما لدينا في المباراة النهائية".

وانتصر زد على الإسماعيلي في الإسماعيلية بهدف دون رد سجله ديلسون كاموني في الدقيقة 14.

وبذلك ينتظر زد ملاقاة الفائز من بيراميدز أو المصري يوم الجمعة المقبلة.

وتعد هذه هي أول مرة يتأهل فيها زد للنهائي سواء بمسماه الحالي أو السابق نادي مصر.

أما الإسماعيلي ففشل في الوصول لنهائي كأس مصر للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003 وخسره أمام الأهلي بركلات الترجيح.

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