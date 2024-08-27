رونالدو سجل وصنع.. النصر يستعيد التوازن برباعية في الفيحاء

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 23:10

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد الفيحاء

استعاد نادي النصر توازنه بعدما حقق الفوز على حساب الفيحاء.

وفاز النصر على الفيحاء بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وسجل أندرسون تاليسكا (هدفين) وكريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش أهداف النصر في شباك الفيحاء.

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فيما أحرز الزامبي فاشون ساكالا هدف الفيحاء الوحيد.

رونالدو سجل للجولة الثانية على التوالي بعدما هز شباك الرائد بالجولة الأولى.

النجم البرتغالي وصل إلى الهدف رقم 51 في مسابقة الدوري السعودي.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد الفيحاء عند صفر من النقاط.

وصف المباراة

بدأ النصر بضغط هجومي على مرمى الفيحاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

ونجح تاليسكا في تسجيل الهدف الأول بعدما استلم تمريرة رونالدو وتوغل داخل منطقة جزاء الفيحاء وسدد في الشباك عند الدقيقة 5.

وسدد بروزوفيتش تسديدة قوية في الدقيقة 25 تصدى لها حارس مرمى الفيحاء.

ورد الفيحاء بانطلاقة سريعة من فاشون ساكالا وتسددية قوية تصدى لها بينتو حارس النصر.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول نفذ رونالدو ركلة ثابتة بنجاح سكنت الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني نجح بينتو حارس النصر في إنقاذ هدف محقق للفيحاء بعد انفراد تام من ساكالا.

وأهدر رونالدو فرصة لا تضيع بعد انفراد تام بمرمى الفيحاء عقب تمريرة تاليسكا.

ونجح بروزوفيتش في تسجيل الهدف الثالث لنادي النصر بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 85.

وقلص فاشون ساكالا النتيجة وسجل الهدف الأول لنادي الفيحاء عند الدقيقة 87 بضربة رأسية.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع نجح تاليسكا في تسجيل الهدف الرابع لنادي النصر.

النصر الفيحاء الدوري السعودي
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