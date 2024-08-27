انتهت الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(2) برشلونة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

لامين جمال - رايو فايكانو ضد برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
"عصر جديد" تغيير تصميم كأس السوبر الإفريقي تشكيل برشلونة - جيرارد ظهير أيسر.. وبيدري مع بيرنال في الوسط ضد فايكانو "من قمم الكوكب".. الهلال يتعاقد مع جواو كانسيلو فوت ميركاتو: أشرف داري في طريقه لـ الأهلي وتحديد موعد الكشف الطبي

نهاية المباراة

ق82. جوووول داني أولمو يسجل في مباراته الأولى مع برشلونة.

إلغاء الهدف لوجود خطأ على كوندي في بداية الهجمة.

ق70. جوووول التقدم لبرشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بمتابعة لتسديدة لامين جمال التي تصدى لها الحارس.

ق60. جوووول التعادل لبرشلونة عن طريق بيدري بعد تمريرة من رافينيا.

ق58. صاروخ من أولمو يرتد من العارضة.

ق50. ليفاندوفسكي يهدر أمام المرمى الخالي بعد عرضية من رافينيا.

بداية الشوط الثاني ومشاركة داني أولمو بدلا من فيران توريس.

نهاية الشوط الأول

ق9. جووول أول لرايو فايكانو عن طريق أوناي لوبيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7. تير شتيجن يمنع فرصة الهدف الأول لرايو فايكانو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

رايو فايكانو برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
إصابة كريستنسن عند قوم فوائد.. أولمو يقلب تأخر برشلونة لفوز على رايو فايكانو بداية من الموسم المقبل.. ليفربول يتعاقد مع مامارداشفيلي تشكيل برشلونة - جيرارد ظهير أيسر.. وبيدري مع بيرنال في الوسط ضد فايكانو قائمة برشلونة – استدعاء أول لـ أولمو ضد رايو فايكانو بعد تسجيله برشلونة يوضح إصابة إريك جارسيا مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس.. نصف نهائي كأس مصر وبرشلونة والدوري السعودي رومانو: سيلتا فيجو يقترب من ضم ماركوس ألونسو موندو ديبورتيفو: برشلونة نجح في تسجيل أولمو بدلا من كريستنسن
أخر الأخبار
يوريشيتش: فخور بلاعبي بيراميدز.. وأثق في قدراتهم على تسطير التاريخ 2 ساعة | الكرة المصرية
إصابة كريستنسن عند قوم فوائد.. أولمو يقلب تأخر برشلونة لفوز على رايو فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
هدف الزمالك المحتمل – بنتايك.. لديه ما يفتقده زيزو ويستطيع جوميز تغيير طريقته من أجله 2 ساعة | تقرير في الجول
الـ 13 بين بيراميدز وزد.. بطل جديد بكأس مصر لأول مرة منذ 15 عاما 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد مكي مديرا فنيا للمقاولون العرب 3 ساعة | الكرة المصرية
بطل جديد للكأس.. بيراميدز يقصي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لمواجهة زد في النهائي 3 ساعة | الكرة المصرية
بداية من الموسم المقبل.. ليفربول يتعاقد مع مامارداشفيلي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو بعد فوز النصر الأول: إنها مجرد بداية 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان