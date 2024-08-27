انتهت الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(2) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق82. جوووول داني أولمو يسجل في مباراته الأولى مع برشلونة.

إلغاء الهدف لوجود خطأ على كوندي في بداية الهجمة.

ق70. جوووول التقدم لبرشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بمتابعة لتسديدة لامين جمال التي تصدى لها الحارس.

ق60. جوووول التعادل لبرشلونة عن طريق بيدري بعد تمريرة من رافينيا.

ق58. صاروخ من أولمو يرتد من العارضة.

ق50. ليفاندوفسكي يهدر أمام المرمى الخالي بعد عرضية من رافينيا.

بداية الشوط الثاني ومشاركة داني أولمو بدلا من فيران توريس.

نهاية الشوط الأول

ق9. جووول أول لرايو فايكانو عن طريق أوناي لوبيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7. تير شتيجن يمنع فرصة الهدف الأول لرايو فايكانو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل