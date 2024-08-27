تشكيل برشلونة - جيرارد ظهير أيسر.. وبيدري مع بيرنال في الوسط ضد فايكانو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

برشلونة ضد موناكو

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد رايو فايكانو.

ويحل برشلونة ضيفا على رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويشهدل التشكيل تواجد جيرارد مارتن الظهير الأيسر الشاب بشكل أساسي، بينما يلعب بيدري بجوار بيرنال في وسط الملعب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – جيرارد مارتن.؟

الوسط: بيدري – مارك بيرنال – رافينيا.

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوسكي – فيران توريس.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحتل رايو فايكانو المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

برشلونة رايو فايكانو الدوري الإسباني
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