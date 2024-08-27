فوت ميركاتو: أشرف داري في طريقه لـ الأهلي وتحديد موعد الكشف الطبي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 21:26

كتب : FilGoal

أشرف داري - بريست

حصل المغربي أشرف داري على إذن السفر إلى القاهرة لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي.

ومن المتوقع وصول المدافع المغربي إلى مصر غدا الأربعاء لإتمام الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن أشرف داري حصل على إذن من نادي بريست من أجل السفر وإتمام صفقة انتقاله إلى الأهلي.

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وأشار التقرير إلى تحديد موعد الكشف الطبي بين الأهلي وأشرف داري قبل التوقيع الرسمي.

ومن جانبه يواصل نادي بريست مفاوضاته لتعويض رحيل أشرف داري.

وأوضح التقرير أن بريست يستعد لتقديم العرض الثالث لنادي لوريان الفرنسي لضم التونسي منتصر طالبي.

وهناك تفاؤل من جانب بريست لإتمام صفقة طالبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبذلك سيكون داري ثالث صفقات الأهلي بعد مواطنه يحيى عطية الله ويوسف أيمن.

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ولعب أشرف داري 7 مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

ويمتد عقد داري مع بريست إلى صيف 2026.

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