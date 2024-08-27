"من قمم الكوكب".. الهلال يتعاقد مع جواو كانسيلو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 21:26

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال

أتم نادي الهلال السعودي إجراءات التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو.

وانضم كانسيلو لصفوف الهلال قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الهلال تعاقده بشكل رسمي مع كانسيلو عبر مقطع فيديو جاء عنوانه "جواو كانسيلو من قمم الكوكب إلى الهلال".

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جريدة أ بولا البرتغالية ذكرت في وقت سابق أن الهلال توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم جواو كانسيلو مقابل 40 مليون يورو.

وأن المدافع البرتغالي سيوقع على عقد يربطه بالهلال وسيتقاضى نحو 70 مليون يورو خلال هذه الفترة، حسب التقارير.

كانسيلو كان أحد الأهداف الثلاثة التي حددها النادي السعودي لسد فراغ رحيل سعود عبد الحميد إلى روما.

كانسيلو انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.

الهلال السعودي جواو كانسيلو مانشستر سيتي
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