خالد غنيم يعلن عبر في الجول انضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 21:15
كتب : رضا السنباطي
أعلن المدرب المصري خالد غنيم انضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا.
وقال غنيم لـ FilGoal.com: " "انضممت للجهاز الفني لمنتخب سوريا كمدرب مساعد مع خوسيه لانا خلفا لهيكتور كوبر بسبب علاقتي الطويلة مع خوسيه أثناء عملي في إسبانيا".
وتابع "لانا نجح في التتويج بيرو تحت 19 عاما مع إسبانيا وغدا سيتم تقديم الجهاز الفني في مؤتمر صحفي.
وسبق لخالد غنيم تولي تدريب فريق النصر القاهري، كما سبق له العمل بقطاع الناشئين بنادي أتليتكو مدريد والعمل كمدرب مساعد لمنتخب الشباب العماني.
وتولى خوسيه لانا تدريب منتخب سوريا خلفا لهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق.
واحتوى الجهاز الفني لهيكتور كوبر على عنصران مصريان وهما محمود فايز وعصام الحضري.
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