انتهت في الدوري السعودي - النصر (4)-(1) الفيحاء.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمبارلة النصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي.

ويحل النصر ضيفا على الفيحاء ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر أمام الفيحاء.

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نهاية المباراة

ق90+5 تاليسكا يسجل الهدف الرابع لنادي النصر

ق87 فاشون ساكالا يقلص الفارق لصالح الفيحاء

ق85 بروزوفيتش يسجل الهدف الثالث لنادي النصر

ق60 رونالدو يهدر الهدف الثالث بعد انفراد تام بالمرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق10+45 رونالدو يسجل الهدف الثاني لنادي النصر من ضربة حرة مباشرة

ق39 محاولة هجومية للنصر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس عبد الرؤوف الدقيل.

ق5 كريستيانو رونالدو أهدى تمريرة استغلها أندرسون تاليسكا في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

انطلاق المباراة