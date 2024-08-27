استعدادا لفك القيد.. مصر للمقاصة يتمم أول صفقاته الصيفية
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 20:15
كتب : FilGoal
بدأ مصر للمقاصة في اتخاذ خطواته لفك القيد.
وسيحاول مصر للمقاصة فك القيد لمحاولة التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق بالموسم الجديد.
مصر للمقاصة معاقب بإيقاف القيد على خلفية 5 قضايا وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ونجح مصر للمقاصة في الوصول لاتفاق مع أحمد سوداني ليكون أول صفقات الفريق بالموسم الجديد حال النجاح في رفع عقوبة إيقاف القيد.
سوداني سبق له اللعب لمصر للمقاصة في وقت سابق قبل أن ينتقل إلى غزل المحلة ومنه إلى السكة الحديد قبل العودة لمصر للمقاصة من جديد.
وسيشارك مصر للمقاصة في دوري الدرجة الثانية بـ أو القسم الثالث في الموسم المقبل.
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