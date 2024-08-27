زد ينهي أحلام الإسماعيلي ويطير إلى نهائي كأس مصر

كتب ناد زد التاريخ بتأهله لنهائي كأس مصر للمرة الأولى بالفوز على الإسماعيلي اليوم الثلاثاء.

وانتصر زد على الإسماعيلي في الإسماعيلية بهدف دون رد سجله ديلسون كاموني في الدقيقة 14.

وبذلك ينتظر زد ملاقاة الفائز من بيراميدز أو المصري يوم الجمعة المقبلة.

وتعد هذه هي أول مرة يتأهل فيها زد للنهائي سواء بمسماه الحالي أو السابق نادي مصر.

أما الإسماعيلي ففشل في الوصول لنهائي كأس مصر للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003 وخسره أمام الأهلي بركلات الترجيح.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: كمال السيد

في الدفاع: محمد بيومي- محمد نصر- محمد عمار- عبد الكريم مصطفى

في الوسط الدفاعي: مروان حمدي- عماد حمدي

في الوسط الهجومي: عمر الساعي- محمد عبد السميع- نادر فرج

في الهجوم: خالد النبريص

فيما جاء تشكيل زد كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – محمد إسماعيل - محمد أشرف

في الوسط: أحمد عاطف قطة – بيتر موتوموسي – ماتا ماجاسا

في الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ليوناردو كاموني – مصطفى سعد

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط غياب الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 14 مرر مصطفى سعد بينية إلى ديلسون كاموني الذي لم يتوان عن إطلاق تسديدة زاحفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

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تمريرة خاطئة تتسبب في الهدف الأول لزد على حساب الإسماعيلي⚽🔥 pic.twitter.com/q71ZOjykwa — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 27, 2024

وسدد خالد النبريص كرة قوية مرت بجوار مرمى زد بقليل.

وحول عماد حمدي عرضية برأسية لكن أبعدها دفاع زد لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وكاد الإسماعيلي يدرك التعادل في الدقيقة 42 بعد عرضية من مروان حمدي أبعدها الدفاع ووجدها مروان حمدي على حدود منطقة الجزاء فأطلق تسديدة قوية لكن تصدى لها علي لطفي.

ضغط الإسماعيلي بقوة في الشوط الثاني بحثا عن التعادل وسدد نادر فرج كرة قوية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وكاد مصطفى زيكو يضاعف النتيجة لزد لكن رأسيته مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد محمد عبد السميع كرة يسارية قوية تصدى لها علي لطفي على مرتين.

وكاد زد يضاعف النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد انفراد تام لمصطفى زيكو الذي مرر الكرة لعبد الله مجدي لكن الأخير بدلا من التسجيل بسهولة في الشباك سدد الكرة برعونة فشتتها عبد الرحمن مدافع الدراويش.

ولم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة ليفوز زد بهدف دون رد ويتأهل إلى النهائي.