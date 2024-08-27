تشكيل الكأس - الشامي يقود هجوم المصري.. وبيراميدز بالقوة الضاربة وغياب رمضان صبحي

يقود محمد الشامي هجوم المصري أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويصعد المتأهل من مواجهة المصري وبيراميدز المقرر إقامتها على استاد برج العرب، يواجه زد في النهائي يوم الجمعة.

ويجلس كل من صلاح محسن وحسين السيد وفخر الدين بن يوسف على مقاعد بدلاء المصري.

بينما يبدأ بيراميدز بالقوة الضاربة ويقود هجومه كل من مصطفى فتحي وفيستون ماييلي وفخري لاكاي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسن علي.

الوسط: حسين فيصل - محمود حمادة - أمادو باه.

الهجوم: ميدو جابر - محمد الشامي - سمير فكري.

بينما دكة البدلاء: محمد شحاتة - عمرو موسى - فخر الدين بن يوسف - عبد الرحيم دغموم - عمرو سعداوي - يوسف الجوهري - صلاح محسن - حسين السيد - إسلام عطية.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.

وعلى دكة البدلاء: أحمد ميهوب - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوب - محمود زلاكة - أحمد فتحي - دودو الجباس - كريم حافظ - مروان حمدي.