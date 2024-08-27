تشكيل الكأس - الشامي يقود هجوم المصري.. وبيراميدز بالقوة الضاربة وغياب رمضان صبحي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

المصري - بيراميدز

يقود محمد الشامي هجوم المصري أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويصعد المتأهل من مواجهة المصري وبيراميدز المقرر إقامتها على استاد برج العرب، يواجه زد في النهائي يوم الجمعة.

ويجلس كل من صلاح محسن وحسين السيد وفخر الدين بن يوسف على مقاعد بدلاء المصري.

أخبار متعلقة:
تحديد موعد لقاء الأهلي الأول.. العين يؤكد اعتماد جدول كأس إنتركونتيننتال كأس مصر - اتحاد الكرة يعلن مواعيد نصف النهائي.. والملاعب المستضيفة كأس مصر - إثارة الدقائق الأخيرة تقود زد لنصف النهائي على حساب مودرن سبورت كأس مصر - كمال السيد أنهى الماراثون.. الإسماعيلي إلى نصف النهائي على حساب طلائع الجيش

بينما يبدأ بيراميدز بالقوة الضاربة ويقود هجومه كل من مصطفى فتحي وفيستون ماييلي وفخري لاكاي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسن علي.

الوسط: حسين فيصل - محمود حمادة - أمادو باه.

الهجوم: ميدو جابر - محمد الشامي - سمير فكري.

بينما دكة البدلاء: محمد شحاتة - عمرو موسى - فخر الدين بن يوسف - عبد الرحيم دغموم - عمرو سعداوي - يوسف الجوهري - صلاح محسن - حسين السيد - إسلام عطية.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.

وعلى دكة البدلاء: أحمد ميهوب - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوب - محمود زلاكة - أحمد فتحي - دودو الجباس - كريم حافظ - مروان حمدي.

كأس مصر المصري بيراميدز
نرشح لكم
فوت ميركاتو: أشرف داري في طريقه لـ الأهلي وتحديد موعد الكشف الطبي مباشر كأس مصر - المصري (0)-(1) بيراميدز.. مشاركة صلاح محسن ودغموم فوت ميركاتو: بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك لكن 3 أندية مستعدة لخطفه زد ينهي أحلام الإسماعيلي ويطير إلى نهائي كأس مصر خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري كما كشف في الجول.. الإنتاج الحربي يعلن انتقال عبد الرحمن أسامة لـ مودرن سبورت
أخر الأخبار
اسكواش - مصطفى عسل ينتقل إلى نادي بالم هيلز 5 دقيقة | رياضات أخرى
"عصر جديد" تغيير تصميم كأس السوبر الإفريقي 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل برشلونة - جيرارد ظهير أيسر.. وبيدري مع بيرنال في الوسط ضد فايكانو 27 دقيقة | الدوري الإسباني
فوت ميركاتو: أشرف داري في طريقه لـ الأهلي وتحديد موعد الكشف الطبي 48 دقيقة | ميركاتو
"من قمم الكوكب".. الهلال يتعاقد مع جواو كانسيلو 48 دقيقة | سعودي في الجول
خالد غنيم يعلن عبر في الجول انضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا 59 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري السعودي - النصر (2)-(0) الفيحاء.. تصدي رائع ساعة | سعودي في الجول
مباشر كأس مصر - المصري (0)-(1) بيراميدز.. مشاركة صلاح محسن ودغموم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان