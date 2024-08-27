تليجراف: برينتفورد يطلب 50 مليون إسترليني من أهلي جدة للتخلي عن إيفان توني.. وموقف تشيلسي
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 19:54
كتب : FilGoal
حدد نادي برينتفورد مطالبه المالية للتخلي عن مهاجمه إيفان توني لنادي أهلي جدة السعودي.
إيفان توني
النادي : برينتفورد
وينتهي تعاقد إيفان توني مع برينتفورد بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب صيحفة "تيليجراف" البريطانية، فإن برينتفورد طلب الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن إيفان توني لنادي أهلي جدة.
وأوضحت التقارير أن أهلي جدة يرفض دفع المبلغ المطلوب من برينتفورد ويرغب في تخفيضه خاصة مع تبقي موسما واحدا في عقد اللاعب.
وذكرت التقارير أن أهلي جدة توصل إلى اتفاق مع إيفان توني حول بنوده الشخصية ولكن عدم الاتفاق مع ناديه يعطل الصفقة حتى الآن.
في المقابل يرغب تشيلسي أيضا في ضم توني ولكنه لن يدفع هذا المبلغ أيضا وفقا للتقارير ذاتها.
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