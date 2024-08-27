خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

كريم البركاوي

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي كريم البركاوي.

وبات البركاوي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع الرائد السعودي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استخرج تأشيرة دخول البركاوي إلى مصر.

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ومن المقرر وصول المهاجم المغربي إلى القاهرة غدا.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد تمهيدا لإتمام المفاوضات في الأيام المقبلة.

اللاعب المغربي صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وكجناح أيمن وأيسر.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 106 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع سبعة آخرين.

ومع حسنية أغادير خاض البركاوي 149 مباراة سجل خلالهم 47 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسبق وارتدى البركاوي قميص منتخب المغرب ثلاث مرات كانوا كلهم في كأس العرب 2021 في قطر.

وسجل خلال تلك المباريات هدفا جاء في شباك السعودية.

كريم البركاوي الزمالك الدوري السعودي
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