أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد

يقترب رحيم سترلينج من دخول ضمن الصفقة التبادلية المقررة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد كشفت عن محاولات تشيلسي لضم جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد.

ويبحث تشيلسي في خياري الإعارة والشراء النهائي، وقد يتضمن العرض أيضا انتقال لاعب من تشيلسي إلى يونايتد.

وكشف ديفيد أورنستن صحفي نيويورك تايمز عن استمرار المحادثات بين تشيلسي ومانشستر يونايتد لضم البلوز جادون سانشو جناح الشياطين الحمر.

وأشار أورنستن إلى أن سترلينج قد دخل كمقترح لحل موقف تعاقدي معقد.

ويرتبط سرتلينج بتعاقد مع تشيلسي لمدة ثلاث سنوات مقبلة براتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

على الجانب الآخر فإن يوفنتوس مستمر في محادثاته لضم سانشو أيضا.

ولا يزال تشيلسي يطارد إمكانية التعاقد مع مهاجم صريح، حيث تستمر المفاوضات مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

ويحتاج تشيلسي لخفض جزء من رواتبه الحالية، حيث من المنتظر رحيل 7 لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات.

ودخل سانشو في خلاف مع مدربه إريك تين هاج الموسم الماضي ورفض الاعتذار وعلى إثره قضى النصف الثاني منه معارا لبروسيا دورتموند.

وتم حل الخلاف بداية الموسم الجاري وشارك اللاعب الإنجليزي في الوديات التي خاضها يونايتد في الجولة التحضيرية في أمريكا.

وذكر تين هاج أن سانشو غاب عن المباراة الأولى بسبب المرض.