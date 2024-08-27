تقرير اسكتلندي: رينجرز مطالب بدفع 5 ملايين إسترليني لضم إبراهيم عادل.. ومنافسة إنجليزية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - إبراهيم عادل

يرغب نادي رينجرز الاسكتلندي في التعاقد مع إبراهيم عادل نجم بيراميدز.

وبحسب صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية، سيتعين على رينجرز دفع 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع إبراهيم عادل.

وأوضح التقرير ذاته ان ليستر سيتي وإبسويتش مهتمان أيضا بضم اللاعب بعد تألقه اللافت في أولمبياد باريس 2024.

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وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي لكنه لا يستبعد الانضمام إلى رينجرز.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن مسؤولي رينجرز يصروا على أنهم لم يتقدموا بعروض رسمية، لكن ممثلي النادي يستعدوا للتفاوض مع قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم إبراهيم عادل مستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وسجل إبراهيم عادل 3 أهداف مع المنتخب الأولمبي في باريس، بواقع هدفين في إسبانيا وهدف في باراجواي.

وانضم إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عاما لصفوف بيراميدز ووقتها كان اسمه "الأسيوطي" في عام 2018 قادما من المريخ البورسعيدي.

بيراميدز رينجرز إبراهيم عادل
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