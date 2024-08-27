أرسنال يعلن ضم ميكيل ميرينو

أعلن نادي أرسنال ضم الإسباني ميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد بشكل رسمي.

ميكيل ميرينو النادي : ريال سوسيداد أرسنال

ولم يعلن نادي أرسنال مدة التعاقد مكتفيا بجملة "عقد طويل الأمد".

ومن جانبه صرح إيدو المدير الرياضي لنادي أرسنال عبر موقع النادي الرسمي: "نحن سعداء للغاية بإتمام التعاقد مع ميرينو، كان جهدا جماعيا رائعا من العديد من الأشخاص في النادي لإتمام الصفقة".

وتابع "ميرينو جذب اهتمام عدد من الأندية من خلال هذا الصيف وكان هدفا رئيسيا لنا في أرسنال".

أما ميكيل أرتيتا المدير الفني فقال: "ميرينو سيجلب لنا جودة هائلة بخبرته وتعدد استخداماته، لعب في قمة اللعبة على مستوى النادي والمنتخب لعدة مواسم".

وشدد "ميرينو ساعد بأداءه القوي طوال بطولة أمم أوروبا، إسبانيا على الفوز باللقب".

ويرتدي ميرينو رقم 23 في أرسنال.

وكشف فابريزيو رومانو في وقت سابق قيمة الصفقة بـ 32 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات بعقد حتى يونيو 2028 مع أحقية التمديد لموسم آخر.

وشارك ميرينو مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 الماضية والتي توجت بها بلاده.

وكان ينتهي عقد لاعب الوسط في نهاية الموسم الجديد مما دفع ناديه لبيعه والاستفادة من الأموال التي سيجنيها جراء ذلك وفقا لريليفو.

وسعى أرسنال إلى تعويض رحيل لاعبه إميل سميث رو إلى فولام بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وانتقل ميرينو إلى ريال سوسيداد في صيف 2018 قادما من نيوكاسل مقابل 12 مليون يورو.

ولعب ميرينو الموسم الماضي 45 مباراة مع سوسيداد في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.