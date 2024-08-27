اسكواش - مصطفى عسل ينتقل إلى نادي بالم هيلز

انتقل مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا برياضة الاسكواش إلى نادي بالم هيلز ضمن استعدادات النادي لتجهيز أبطال رياضيين للمنافسة على البطولات الكبرى وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكان قد تم إدراج رياضة الاسكواش بشكل رسمي في دورة الألعاب الأولمبية بدءا من نسخة لوس أنجلوس 2028.

وانضم مصطفى عسل إلى صفوف بالم هيلز بعد الفترة التي قضاها مع النادي الأهلي.

وأعلنت شركة بالم هيلز عن انضمام مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا يأتي في إطار استراتيجية النادي لدعم وتعزيز الرياضة باستقطاب أفضل المواهب في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

وترعى شركة بالم هيلز الأبطال المشاركين في دورات الألعاب الأولمبية بداية من باريس 2024 ووصولا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وجاء توقيع عقد رعاية مع مصطفى عسل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لتطوير مستواه للتتويج بالبطولات الكبرى وتحسين مركزه في التصنيف العالمي.

وكان بالم هيلز قد تعاقد مع نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا وبطلة بطولة العالم للاسكواش في الموسم الماضي.

وقال طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز أن إستراتيجية الشركة قائمة على إنشاء أندية رياضية وفقا للمعايير العالمية بشرق وغرب القاهرة وتعتزم إطلاق خطة شاملة لدعم المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.

ومن جانبه قال طارق عطية رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس أن النادي نجح خلال فترة قصيرة في استقطاب اثنين من أفضل لاعبي الاسكواش وثقته في نجاح مصطفى عسل.

وحقق مصطفى عسل إنجازات غير مسبوقة في لعبة الاسكواش بعدما تصدر التصنيف العالمي في عام 2023، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يصل إلى هذا التصنيف، كما توج عسل بالعديد من البطولات العالمية، منها بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش لعام 2024، وبطولة "هيوستن" في عام 2022، كما فاز ببطولة العالم للشباب مرتين في عامي 2019 و2020.

وتنطلق منافسات بطولة مصر المفتوحة للاسكواش خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.