لمزاملة مابولولو.. أهلي طرابلس يتعاقد مع نجم الترجي
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 17:58
كتب : FilGoal
أتم نادي أهلي طرابلس الليبي إجراءات التعاقد مع صفقة قوية جديدة.
غيلان الشعلالي
النادي : أهلي طرابلس
وكان النادي الليبي قد ضم الأنجولي مابولولو هداف الاتحاد السكندري هذا الصيف.
وأعلن أهلي طرابلس تعاقده مع التونس غيلان الشعلالي لاعب وسط الترجي.
وكشف النادي الليبي عن ضم الشعلالي لمدة موسمين.
الشعلالي لعب مع الترجي 219 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 24.
لاعب الوسط حصل مع الترجي على 6 ألقاب للدوري التونسي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا.
وواصل أهلي طرابلس تعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة على غرار حمدو الهوني ومابولولو.
وضم أهلي طرابلس مابولولو بعد منافسة كبيرة مع نادي السويحلي الليبي.
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