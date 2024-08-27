لمزاملة مابولولو.. أهلي طرابلس يتعاقد مع نجم الترجي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

غيلان الشعلالي - أهلي طرابلس

أتم نادي أهلي طرابلس الليبي إجراءات التعاقد مع صفقة قوية جديدة.

وكان النادي الليبي قد ضم الأنجولي مابولولو هداف الاتحاد السكندري هذا الصيف.

وأعلن أهلي طرابلس تعاقده مع التونس غيلان الشعلالي لاعب وسط الترجي.

أخبار متعلقة:
بعد نهاية إيقافه الطويل.. تونالي يشارك مع نيوكاسل أمام نوتنجهام بعد موسمين في أرسنال.. فابيو فييرا يعود إلى بورتو ذا أثليتك: أرسنال يوافق على عرض كريستال بالاس لضم نكيتياه المعيوف يقترب من الانتقال للشباب

وكشف النادي الليبي عن ضم الشعلالي لمدة موسمين.

الشعلالي لعب مع الترجي 219 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 24.

Image

لاعب الوسط حصل مع الترجي على 6 ألقاب للدوري التونسي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل أهلي طرابلس تعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة على غرار حمدو الهوني ومابولولو.

وضم أهلي طرابلس مابولولو بعد منافسة كبيرة مع نادي السويحلي الليبي.

غيلان الشعلالي أهلي طرابلس
نرشح لكم
خالد غنيم يعلن عبر في الجول انمضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا تقرير مغربي: بطلب من موكوينا.. الوداد يتفق مع مدافع صنداونز الهلال والمريخ في موريتانيا؟ مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: عودة الدوري المحلي قريبا دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني الأولى في الدوري.. النني أساسي مع الجزيرة في مواجهة بني ياس بعدما كتب التاريخ مع الأردن.. يزن النعيمات إلى العربي القطري
أخر الأخبار
خالد غنيم يعلن عبر في الجول انمضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا 9 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الفيحاء.. جووول الأول 19 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر كأس مصر - المصري (0)-(1) بيراميدز.. الشناوي يتألق 38 دقيقة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك لكن 3 أندية مستعدة لخطفه ساعة | ميركاتو
استعدادا لفك القيد.. مصر للمقاصة يتمم أول صفقاته الصيفية ساعة | القسم الثاني
زد ينهي أحلام الإسماعيلي ويطير إلى نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الكأس - الشامي يقود هجوم المصري.. وبيراميدز بالقوة الضاربة وغياب رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
تليجراف: برينتفورد يطلب 50 مليون إسترليني من أهلي جدة للتخلي عن إيفان توني.. وموقف تشيلسي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان