المعيوف يقترب من الانتقال للشباب
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 16:29
كتب : FilGoal
أصبح عبد الله المعيوف حارس اتحاد جدة قريبا من الانتقال إلى فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة الرياضية السعودية.
عبد الله المعيوف
النادي : الاتحاد
وأوضح التقرير أن إدارة نادي الشباب اتفقت مع الحارس عبد الله المعيوف لتمثيل صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وأضاف التقرير أن كل الأطراف اتفقت على إتمام الصفقة، وتبقى بعض الموافقات.
وسيتكفل اتحاد جدة بجزء من رواتب الحارس البالغ من العمر 37 عاما خلال فترة الإعارة.
وبدأ المعيوف مسيرته مع الهلال قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة ويعود مرة أخرى للهلال.
العودة الأخيرة للهلال أثمرت عن 12 لقبا بقميص الهلال.
وحقق المعيوف 5 ألقاب للدوري السعودي، و3 كأس الملك، ودوري أبطال آسيا مرتين، ومثلها في السوبر السعودي.
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