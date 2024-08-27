أوباما: أدرس بعض العروض السعودية ولكن

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

هدف أوباما - الزمالك - طلائع الجيش

رغم أن يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك أتم إجراءات انتقاله إلى نادي بيراميدز، غير أنه قال إنه يدرس بعض العروض السعودية، مشيرا في الوقت ذاته لصعوبة قبول أي عرض.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

قبل أيام، علم FilGoal.com أن أوباما وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بعد جلسة مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي.

وقال أوباما في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "تلقيت عروضا من أندية سعودية، وما زلت أدرسها، وهي عرض من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز، وعرضان آخران من أندية دوري القسم الثاني".

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وتابع "أمر بظروف عائلية خاصة، ولا بد من البقاء في مصر، لهذا من الصعب أن أقبل أي عرض من السعودية، على الرغم من حبي الكبير وإعجابي بالدوري السعودي".

وأضاف "فريق سعودي لا يمكن أن أرفض عرضه؟ أنا محب للكرة السعودية، ولكل أنديتها، لكن لا يمكن مثلا أن أرفض عرضا من نادي النصر، هذا النادي أحبه جدًا".

وأكمل "أحب كذلك اتحاد جدة، لكن النصر فريقي المفضل، من قبل أن يحترف فيه كريستيانو رونالدو، وزادت محبتي له بعد رونالدو".

ولعب أوباما في الدوري السعودي مع قبل مع فريق الحزم.

ووقع أوباما على عقد يربطه ببيراميدز لمدة 3 مواسم، لينتقل حرا بعد نهاية عقده مع الزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

اللاعب صاحب الـ28 عاما من ناشئي الزمالك وأعير إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وعاد أوباما إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وخلال الموسم الجاري شارك أوباما في 31 مباراة مع الزمالك سجل خلالهم 11 هدفا ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وخمس مرات كأس مصر ومرة للسوبر المصري ومثلها لكأس السوبر الإفريقي ومرتين الكونفدرالية.

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