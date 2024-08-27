بعد رحيله من يوفنتوس.. تشيزني يعلن اعتزاله

أعلن فويتشيك تشيزني حارس مرمى بولندا اعتزاله رسميا اليوم الثلاثاء.

فويتشيك تشيزني النادي : معتزل

وكان يوفنتوس فسخ تعاقد تشيزني قبل عدة أسابيع بالتراضي رغم استمرار العقد للموسم المقبل.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم على يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.