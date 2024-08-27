في الـ41 من عمره.. كلاوديو برافو يعلن اعتزل كرة القدم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

كلاوديو برافو

في الـ41 من عمره.. أعلن الحارس التشيلي كلاوديو برافو اعتزل كرة القدم.

كلاوديو برافو

النادي : معتزل

وكشف برافو اعتزاله لكرة القدم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بعد 21 عاما من اللعب في المستوى الاحترافي.

وقال برافو في فيديو مصور: "مرحبا للجميع.. من خلال هذا الفيديو أود إبلاغكم أنني سأعتزل كرة القدم".

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وانطلقت مسيرة كلاوديو في نادي كولو كولو عام 2023، قبل أن يحترف في إسبانيا.

في إسبانيا ارتدى برافو قمصان ريال سوسيداد وبرشلونة وريال بيتيس.

وحصد برافو العديد من البطولات مع البلوجرانا، أبرزها ثلاثية 2015، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

بعد رحلته مع برشلونة انضم الحارس التشيلي إلى مانشستر سيتي وتوج بـ8 ألقاب.

وخاض برافو 150 مباراة دولية بقميص منتخب تشيلي.

وقاد حارس برشلونة السابق منتخب بلاده للتتويج بلقبي كوبا أمريكا في 2015 و2016.

ولعب برافو بطولة كوبا أمريكا 2024، وأصبح أكبر لاعب يشارك في البطولة، بعمر 41 عاما و77 يوما.

كلاوديو برافو تشيلي برشلونة مانشستر سيتي
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